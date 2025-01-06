Похищенного в Грузии россиянина обнаружили мертвым

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В Грузии нашли тело гражданина РФ, который стал жертвой разбойного нападения в высокогорном регионе Сванети, задержаны двое подозреваемых в преступлении. Об этом информировало министерство внутренних дел страны.

Ранее стало известно, что нападение произошло в ночь на 5 января. Виктор Соловьев вместе с женой передвигались на автомобиле. На дороге, связывающей горнолыжный курорт Местия с городом Зугдиди, их остановили и ограбили. По информации местных СМИ, мужчину увезли в неизвестном направлении, а женщину отпустили.

Возбуждено уголовное дело по статьям о разбое и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.

"Следственные действия проходили как в муниципалитете Местия, так и по всей территории края Самегрело - Земо-Сванети, был привлечен вертолет. В результате следственных действий полиция задержала двоих обвиняемых в преступлении. Правоохранители обнаружили тело иностранного гражданина В. С. в реке Накра на территории муниципалитета Местия", - следует из сообщения.

Согласно данным МВД, злоумышленники, которыми оказались мужчины 1986 и 1992 года рождения, 5 января ограбили двух иностранных граждан и ранили из огнестрельного оружия Соловьева. С целью сокрытия преступления они бросили тело россиянина в реку. Задержанным грозит от 16 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.