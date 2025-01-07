Число погибших при землетрясении в Тибете увеличилось до 95

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Число погибших при землетрясении в Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе КНР увеличилось до 95 человек, еще 130 пострадали. Об этом информировало Центральное телевидение Китая.

Некоторое время назад агентство Xinhua сообщало о не менее чем 53 погибших и 62 получивших травмы.

Сейсмическая активность повлекла за собой разрушение многих объектов инфраструктуры. На месте проводятся масштабные поисково-спасательные работы. Из наиболее опасных районов в зоне бедствия эвакуированы люди.

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил приложить максимальные усилия для устранения последствий этого стихийного бедствия.