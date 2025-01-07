КНДР запустила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету

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КНДР 6 января совершила запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты. Об этом информировало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Отмечается, что за запуском лично наблюдал Ким Чен Ын, а также военное руководство страны.

Как заявил лидер КНДР в этой связи, цель разработки новой гиперзвуковой ракеты - самооборона, а не идеи наступательного характера. Вместе с тем, по его словам, новая гиперзвуковая ракета Пхеньяна "способна эффективно преодолеть любую систему ПРО в мире".

Ким Чен Ын указал, что новая гиперзвуковая ракета предназначена для надежного сдерживания любых противников в АТР, несущих угрозу безопасности КНДР. "В мировом масштабе всего лишь несколько стран располагают такой системой вооружения", - подчеркнул он.