Президент РФ встретил Рождество вместе с бойцами СВО, волонтерами и их семьями

© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин встретил праздник Рождества Христова вместе с участниками СВО, волонтерами, а также их семьями, с которыми он ранее уже встречался в рамках мероприятий к Году семьи.

В их числе - ветеран СВО, студент Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) Иван Багров с племянницей, действующий участник СВО Василий Плохих с супругой и детьми, 10-летняя участница актива волонтерского движения "Движения Первых" Ариана Барановская с мамой.

Путин посетил рождественское богослужение в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Там также присутствовали и другие участники встреч главы государства с семьями, в том числе слушатели Военной академии Генштаба ВС РФ.

Президент РФ регулярно посещает церковные службы в праздник Рождества Христова. За период с 2000 года он четыре раза встречал Рождество в Санкт-Петербурге, трижды - в Тверской области. В Москве российский лидер проводит Рождество в четвертый раз за 25 лет.