С пляжей Анапы и Темрюкского района вывезли более 118 тыс. тонн загрязненного песка

Елена Задворная/ТАСС

С пляжей Анапы и Темрюкского района после инцидентов с танкерами вывезено свыше 118 тыс. тонн загрязненного песка. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщает ТАСС.

"В Краснодарском крае с пляжной территории Анапы и Темрюкского района собрано и вывезено 118,5 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Осуществляется мониторинг обстановки 17 наземными группами, авиацией МЧС России, а также морскими судами", - сказано в сообщении.

Проводятся работы по абсорбированию биосорбентом от акватории Анапы до акватории Витязева частиц мазута. "За сутки обработано 20 км акватории береговой линии. В порту Анапы собрано 14 745 кг нефтесодержащих отходов. В Керченском проливе обследовано 1 383,7 кв. км акватории, обработано 38,3 кв. км. В Республике Крым организована работа 73 мониторинговых групп в количестве 148 человек, 59 единиц техники. За сутки новых фактов выявления нефтепродуктов не зафиксировано", - указали в МЧС.

Кроме того, продолжаются работы в Ленинском районе, на территории заповедника "Опукский", где ранее было выявлено незначительное загрязнение песчаной местности. Работы проводятся на береговой линии протяженностью 1,5 км.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации оперативных служб, танкеры осуществляли транспортировку около 9,2 тыс. тонн мазута. Согласно данным Минтранса РФ, в Черное море попало порядка 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.