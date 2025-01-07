Трамп убежден, что Гренландия выиграет от вхождения в состав США

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Населению Гренландии будет выгодно вхождение в состав Соединенных Штатов. Уверенность в этом выразил будущий американский президент Дональд Трамп.

"Гренландия - невероятное место, ее жители получат огромную выгоду, если и когда она станет частью США. Мы будем защищать и беречь ее от злого внешнего мира", - указал политик на своей странице в соцсети Truth Соц. сети.

Трамп отметил, что его сын "намерен отправиться в Гренландию, чтобы посетить прекрасные места и достопримечательности".

В конце 2024 года Трамп написал на своей странице в Truth Соц. сети, что США необходим контроль над Гренландией.

В ходе первого президентского срока Трампа в 2019 году американские СМИ информировали о том, что он интересовался возможностью приобрести Гренландию, которая является территорией в составе Дании и имеет права широкой автономии. Власти королевства обсуждать продажу Гренландии отказались, назвав идею абсурдной.