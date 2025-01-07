Российские ВС поразили инфраструктуру военных аэродромов и складов оружия ВСУ

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Российские ВС за прошедшие сутки поразили инфраструктуру военных аэродромов, складов вооружения, скопления техники формирований ВСУ и наемников в 164 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 164 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.