Путин поздравил жителей России с Рождеством

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Президент России Владимир Путин поздравил сограждан с Рождеством Христовым. Текст телеграммы размещен на сайте Кремля.

"Этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всем мире. Он дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки. В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение", - указал глава государства.

Он отметил созидательную роль РПЦ и других христианских конфессий страны в единении народа, а также в сбережении исторической памяти и уникального культурного и духовного наследия.

Вместе с тем Путин отметил вклад религиозных организаций в укрепление института семьи, в воспитание молодежи и "утверждение в обществе таких непреходящих нравственных идеалов и ценностей, как забота о ближнем, милосердие и сострадание, поддержка тех, кто нуждается в помощи и внимании". По его словам, такая многогранная и востребованная работа достойна самого глубокого признания.

Российский лидер пожелал православным христианам и всем россиянам, празднующим Рождество, здоровья и благополучия.

Путин на Рождество посетил богослужение в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.