Эрдоган сообщил, что Турция запустит сотовую связь 5G в 2026 году

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Турция планирует в 2026 году запустить сотовую связь пятого поколения (5G). Об этом заявил президент Тайип Эрдоган в видеообращении к нации по итогам заседания правительства в понедельник.

"Мы проведем тендер в рамках проекта создания национальной сети связи 5G в 2025 году, а в 2026 году планируем получить первый ее сигнал", - сказал он.

Ранее глава Минтранса Абдюлькадир Уралоглу сообщал о начале испытаний в Турции сетей 5G. По его данным, разрешение на их использование получили 30 организаций, в том числе в международном аэропорту Стамбула.

Число пользователей мобильной связи в Турции составляет порядка 87 млн. Из них около 81 млн пользуются сетью 4.5G.