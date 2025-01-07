NBC: в США из-за снежной бури погибли по меньшей мере четыре человека

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По меньшей мере четыре человека погибли в трех штатах США в результате охватившей значительную часть страны снежной бури. Об этом информировала телекомпания NBC.

Сообщается, что два человека погибли в ДТП в Канзасе из-за заноса и вылета внедорожника с трассы; в Миссури работник коммунальных служб получил смертельную травму во время уборки снега; в Техасе у автобусной остановки было найдено тело человека, который скончался от переохлаждения.

По данным портала FlightAware, в США отменены свыше 2,2 тыс. рейсов.