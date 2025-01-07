Лукашенко зажег свечу в храме Николая Чудотворца

Президент Белоруссии Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу в храме святителя Николая Чудотворца в Логойске Минской области, а также поздравил представителей духовенства и прихожан со светлым праздником - Рождеством Христовым, передает агентство БелТА.

Сообщается, что главе государства подарили икону Божией Матери "Знамение" Логойская. Со своей стороны, Лукашенко передал в дар храму икону Божией Матери "Смоленская". Она представляет собой список с "Одигитрии Влахернской", написанной, по преданию, святым евангелистом и апостолом Лукой.

"Этот праздник проникнут любовью к Богу, праведностью и состраданием. Он вдохновляет на дела милосердия и призывает к миру и согласию. Рождество наполняет наши души радостью, дарит надежду на исполнение заветных желаний", - сказал Лукашенко, обращаясь к православным христианам.

Храм святителя Николая Чудотворца возведен в 1866 году и является памятником архитектуры. В 30-х годах XX века храм был закрыт, он снова открылся только в годы Великой Отечественной войны в 1942 году. С тех пор проведение богослужений здесь не прекращалось. При храме имеется целебный источник, вытекающий из подножия холма, на котором стоит церковь. Еще в 2002 году на источнике была благоустроена купель в честь святителя Николая Чудотворца, а в 2012 году возведена вторая купель в честь Пресвятой Богородицы.