Цена газа в Европе впервые с 27 декабря опустилась ниже $500 за 1 тыс. куб. м

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Стоимость газа в Европе в ходе биржевых торгов 7 января опустилась ниже $500 за 1 тыс. куб. м впервые с 27 декабря 2024 года. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне. Общее снижение цены с начала дня составляет около 2%.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до $495,6 за 1 тыс. куб. м, или 46 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).

Средняя цена голубого топлива в Европе по итогам 2024 упала на 17%, до около $387 за 1 тыс. кубометров. Ключевыми факторами такого снижения стали теплая погода, высокая заполненность газовых хранилищ и отсутствие роста спроса на газ в Евросоюзе.

Договор о транзите газа из России через украинскую территорию истек 1 января 2025 года, он подразумевал прокачку 40 млрд куб. м ежегодно. Однако отказ Украины продлевать соглашение лишил "Газпром" технической и юридической возможности подавать топливо этим маршрутом, в связи с чем 1 января поставки были прекращены.