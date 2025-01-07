BFMTV: паром с Ле Пен на борту столкнулся с другим

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Несколько человек пострадали при столкновении двух паромов у берегов Майотты (заморский департамент Франции в Индийском океане), на одном из которых находилась глава парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Об этом информировал телеканал BFMTV.

Ле Пен прибыла на остров с визитом спустя несколько недель после прошедшего в регионе разрушительного урагана "Шидо". Во время путешествия с главного острова Майотты на остров Памандзи во вторник утром она села на паром, который на встречном курсе столкнулся с другим судном. Большинство пассажиров упали на палубу, не менее трех человек получили легкий ущерб здоровью, при этом Ле Пен не пострадала, указывает телеканал.

Сообщается, что пассажиры парома были эвакуированы на катерах береговой охраны. Позже судно самостоятельно вернулось в порт.

Ураган обрушился на Майотту 14 декабря, скорость порывов ветра превышала 55 м/с. По информации местных властей, в результате удара стихии погибли более 39 человек, 5,6 тыс. пострадали.