Президент РФ выразил соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении в Тибете

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Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями председателю КНР Си Цзиньпину в связи с гибелью людей в результате землетрясения в Тибетском автономном районе Китая. Текст послания был опубликован на сайте Кремля.

"Уважаемый господин председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в Тибетском автономном районе Китая. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, а также надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - сказано в сообщении.

Ранее Геологическая служба США информировала о том, что в Тибетском автономном районе на границе с Непалом произошло землетрясение магнитудой 7,1. Его эпицентр находился в 163 км к юго-западу от города Шигадзе с населением порядка 80 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км.

Согласно последним официальным данным, число погибших составило по меньшей мере 95 человек, а пострадавших - 130.