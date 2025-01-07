Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили до 1 635 военных

© AP Photo/ Libkos/ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили до 1 635 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Согласно данным российского оборонного ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" на харьковском направлении противник потерял до 65 военнослужащих, "Запад" - до 580, Южной группировки войск - до 245, группировки "Центр" - до 510, "Восток" - до 155, "Днепр" - до 80.