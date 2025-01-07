Лукашенко отметил, что не держится за власть

© Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сделает все для спокойной передачи власти новому поколению.

"Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Потому что я надеюсь еще при новой власти, и вы тоже, пожить", - сказал он, посещая в Рождество храм святителя Николая Чудотворца в Логойске Минской области, передает агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что его большим преимуществом является то обстоятельство, что он не пытается "силой как-то удержать власть". Он также заверил, что будет сделано все необходимое, чтобы процесс смены поколений прошел в стране безболезненно.

"Будущее время, и особенно будущая пятилетка, - это смена поколения. Надо подготовить молодое поколение - следующее поколение. Наших детей, которые возьмут в руки Беларусь и будут ее беречь, ценить. Смена поколений - это всегда болезненный процесс. Но я вам обещаю, что мы сделаем так, что никакой болезненности вы не заметите", - указал он.

Президентские выборы в Белоруссии намечены на 26 января. С 1 января в стране началась агитация за кандидатов. Лукашенко уже в седьмой раз будет баллотироваться на высший государственный пост.