Патриарх Кирилл призвал помнить, что победа всегда за добром

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не терять надежду и помнить, что добро всегда побеждает. Свою речь он произнес перед праздничной Рождественской службой в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

"Надежда - великая сила, которая помогает человеку справляться с самыми большими трудностями. Если надежда покидает человека, то его покидают силы. На что мы должны надеяться? Иногда нам кажется, что зло сильнее добра. Но нужно помнить, что добро победить невозможно, потому что добро от Бога", - сказал глава РПЦ.

Он отметил, что человек должен почувствовать, какое место занимает добро в его собственной жизни. "Добро там, где мы больше отдаем, чем принимаем. Всегда есть что-то, чем можно поделиться - своим временем, заботой, уважением, материальными средствами, если есть такая возможность", - указал патриарх.

"Будем молиться, чтобы наступил мир и одновременно справедливость, так как мир без справедливости непрочен, и даже иногда опасен. Чтобы оградил наших родных от всякой напасти. С этой надеждой давайте вступим в новый год Божьей благости", - заключил он.

7 января (25 декабря по старому стилю) Рождество вместе с Русской православной церковью встречают еще несколько поместных православных церквей мира, старообрядцы и греко-католики. Праздник Рождества установлен в честь рождения Иисуса Христа и символизирует примирение человека с Богом.