Володин поддержал переход на новую модель высшего образования в России

© Юлия Зырянова/ POOL/ ТАСС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал упразднение бакалавриата и переход на базовое и специализированное высшее образование. Соответствующее сообщение размещено на сайте палаты парламента.

Володин отметил, что это правильный шаг для повышения качества образования. "От качества подготовки кадров зависят развитие экономики и технологический суверенитет нашей страны", - указал он.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщал, что 2025 год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель образования.