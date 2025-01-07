Центробанк Китая сократил валютные резервы на $63,5 млрд в декабре 2024 года

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Народный банк Китая (НБК) сократил в декабре прошлого года национальные валютные резервы по сравнению с ноябрем на 1,94%, или $63,5 млрд. Об этом информировало Государственное управление валютного контроля КНР.

Согласно заявлению на сайте ведомства, к концу прошлого месяца запасы иностранной валюты в стране составили $3,2024 трлн. Произошедшие изменения НБК объясняет совокупностью факторов, в том числе повышение индекса доллара, снижение мировых цен на финансовые активы, влияние макроэкономических показателей, а также ожидания, связанные с монетарной политикой ЦБ ведущих стран.

Отмечается, что сокращение резервов Китая связано с колебаниями курсов и изменениями цен на активы. "В целом экономика Китая стабильна и устойчива, уверенно протекает процесс высококачественного развития - это способствует поддержанию объема валютных резервов на стабильном уровне", - указали в госуправлении.

По официальным данным, за 2022 год ЦБ КНР уменьшил резервы валюты на 2,9%, до $3,1277 трлн. За 2023 год финансовый регулятор нарастил их примерно на 1,7%, до $3,238 трлн.