В Южной Корее выдали новый ордер на арест президента Юн Сок Ёля

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Южнокорейский суд выдал новый ордер на арест президента Республики Корея Юн Сок Ёля. Об этом информировали в Управлении антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих.

"Во вторник, 7 января, выдан ордер на арест, на который повторное заявление подало управление в отношении подозреваемого по фамилии Юн", - указали в ведомстве. Днем ранее сотрудники управления подали в Западный окружной суд Сеула заявление на "ордер с целью продления срока действия ордера на арест".

Предыдущий ордер на арест был выдан 31 декабря и действовал до 6 января включительно.