Президент Казахстана поздравил сограждан с Рождеством

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в поздравлении соотечественников с Рождеством заявил, что православие вносит существенный вклад в укрепление единства в стране.

"Православие вносит важный вклад в укрепление единства и солидарности нашего народа, продвижение ценностей патриотизма, созидания и ответственности, лежащих в основе нашей общенациональной идентичности", - следует из текста поздравления главы республики, распространенного его пресс-службой.

Вместе с тем Токаев выразил уверенность, что "согласие и взаимопонимание в обществе будут оставаться надежной основой устойчивого прогресса Казахстана".

В Казахстане православие является второй по величине религиозной конфессией после ислама. Общее число православных верующих в республике составляет около 20% населения страны. Православное Рождество в Казахстане является выходным днем.