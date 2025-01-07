Пострадавшие в результате взрыва газа в Петрозаводске получат выплаты

Пострадавшим при взрыве газа в пятиэтажном доме на улице Луначарского в Петрозаводске будут произведены выплаты, их размер установит комиссия. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канал правительства Республики Карелия.

"В Петрозаводске начала работу комиссия по установлению фактов нарушения условий жизнедеятельности и утраты имущества пострадавших в результате взрыва газа в многоквартирном доме на ул. Луначарского. Комиссия определит размер выплат пострадавшим", - следует их сообщения.

В Петрозаводске объявлен режим ЧС.

На четвертом этаже дома №19 по улице Луначарского в Петрозаводске произошел хлопок газовоздушной смеси, что повлекло обрушение межквартирной стены. В результате инцидента пострадали хозяин квартиры и три человека, проживающие в соседних жилых помещениях. Жильцы дома были эвакуированы.

Четверо пострадавших госпитализированы, в том числе в реанимации остается мужчина с ожогами разной степени тяжести.