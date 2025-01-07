Лукашенко: Украине поручили втянуть Белоруссию в войну

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Белорусский президент Александр Лукашенко высказал мнение, что Владимиру Зеленскому дают команду втянуть Белоруссию в войну, которую она может не выдержать как государство.

"Недоброжелателям за рубежом жмет. Вот надо и нас втянуть в эту войнушку. Почему Володя Зеленский себя так ведет? Мы же были с ним в хороших отношениях. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну?" - сказал Лукашенко.

По его словам, "если Белоруссию втянут в войну - это тяжелая ситуация". "Мы можем не выдержать как государство. Поэтому я делаю все терпеливо, настойчиво, как учат нас Господь и церковь. Делаем свое дело. Время все отстроит. Время даст всем оценку. Но нам надо выстоять", - приводит слова главы государства агентство БелТА.

"Пускай говорят, что у нас тут диктатура. Слушайте, лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как на Украине. Нам надо выдержать это. Ни в коем случае нельзя шарахаться", - подчеркнул он.

Что касается развития страны в условиях внешних вызовов, Лукашенко отметил: "мы шли по тонкому льду, но ни разу не проломили лед и не провалились в эту студеную воду". "Это - главное наше достижение", - указал он, при этом обратив внимание на большое напряжение вокруг Белоруссии.