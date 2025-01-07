Кобахидзе рекомендовал Макрону не лгать про Грузию и Россию

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рекомендовал президенту Франции Эмманюэлю Макрону следить за Украиной.

В понедельник Макрон отметил, что Россия стала "намного агрессивней" в отношении своих соседей и в качестве примера привел парламентские выборы в Грузии 26 октября. По его мнению, РФ пыталась дестабилизировать электоральный процесс в Грузии.

"Пусть президент Франции следит за Украиной, которой пожертвовали с целью ее уничтожения. Это является реальной проблемой. Ложь я не смогу комментировать. Я комментирую ту проблему, перед которой сегодня находятся все - это уничтоженная Украина", - указал Кобахидзе в беседе с грузинскими журналистами.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября 2024 года. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 из 150 мандатов. Барьер 5% преодолели также четыре оппозиционные партии, которые вместе с экс-президентом Грузии Саломе Зурабишвили отказались признавать результаты выборов, назвав их сфальсифицированными. Лидеры оппозиции с 4 ноября проводили протестные акции.