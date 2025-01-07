Жан-Мари Ле Пен умер в возрасте 96 лет

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Основатель партии "Национальный фронт" ("Национальное объединение") Жан-Мари Ле Пен скончался на 97-м году жизни. Об этом со ссылкой на семью политика информировало Agence France-Presse.

"Жан-Мари Ле Пен ушел к Богу в 12:00 (14:00 мск) во вторник в окружении семьи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в день смерти Ле Пен находился в медучреждении в коммуне Гарш (департамент О-де-Сен), куда его доставили несколько недель назад. Его дочь Марин Ле Пен, которая сейчас возглавляет парламентскую фракцию "Нацобъединения", в день его смерти находилась с визитом на Майотте (заморский департамент Франции).