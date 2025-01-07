Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 70%

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Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 70%, а темпы отбора с начала отопительного сезона примерно на 30% выше среднего значения за предыдущие пять лет. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Вместе с тем объемы голубого топлива в ПХГ являются четвертыми максимальными за всю историю и существенно превышают показатели тех лет, когда отмечалась критичная ситуация с запасами.

В настоящее время европейские ПХГ заполнены на 69,94% (на 5,83 п.п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), что значительно превосходит аналогичные показатели "проблемных" лет - 62,65% в 2018 году и 53% в 2022 году. При этом в январе 2024 года запасы превышали 85%, а в начале 2025 года темпы отбора газа из хранилищ держатся на уровне конца декабря и являются максимальными для месяца с 2021 года. К концу недели в регионе прогнозируется похолодание, что может дополнительно увеличить расход газа.

Отопительный сезон в Европе стартовал 29 октября 2024 года, и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ свыше 30 млрд куб. м газа. Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 31 марта 2024 года, когда в них оставалось 58,44% запасов.

Однако по итогам нынешнего осенне-зимнего сезона эта цифра, очевидно, будет значительно ниже. При сохранении текущих темпов отбора в примерно 0,5 п.п. в сутки запасы весной могут опуститься ниже 30%.