В США зарегистрировали первый летальный исход человека от птичьего гриппа

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В США зарегистрирована первая смерть человека от птичьего гриппа H5N1. Об этом информировал департамент здравоохранения Луизианы.

Уточняется, что больной был старше 65 лет, он лежал в больнице штата.

"Лучший способ обезопасить себя и свою семью от H5N1 - избегать источников вируса, т. е. избегать прямого контакта с дикими птицами и другими животными, которые инфицированы или могут быть инфицированы птичьим гриппом", - указали в департаменте.

Птичий грипп был впервые выявлен в США у диких птиц в штате Южная Каролина в январе 2022 года, в июле того же года вирус был зафиксирован в Калифорнии. В марте 2024 сообщалось о случаях инфекции у коров в штатах Техас и Канзас. После этого были подтверждены 66 случаев инфицирования среди людей в 10 американских штатах.