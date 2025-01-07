Патриарх Кирилл поздравил президента России с Рождеством

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с праздником Рождества Христова. Текст телеграммы опубликован на сайте Московского патриархата.

"Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Сердечно поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова и наступившим новолетием. Признателен вам за неизменную поддержку многообразной деятельности Русской православной церкви, свидетельствующей миру о евангельских идеалах любви, добра и милосердия, в том числе через реализацию значимых социальных, духовно-просветительских и патриотических программ", - следует из текста послания.

Вместе с тем Патриарх пожелал главе государства крепкого здоровья и "щедрой помощи Божией" в ответственной работе на благо России.