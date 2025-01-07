Потери ВСУ на курском направлении составили до 49,8 тыс. военных

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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала боевых действий на курском направлении составили до 49 830 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 49 830 военнослужащих, 293 танка, 217 боевых машин пехоты, 159 бронетранспортеров, 1 511 боевых бронемашин, 1 426 автомобилей, 344 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 8 транспортно-заряжающих машин, 89 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО", - указали в российском оборонном ведомстве.

Вместе с тем ВСУ потеряли 29 единиц инженерной и другой техники, указали в МО РФ.