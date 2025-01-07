Yle: якорь задержанного в Финляндии танкера Eagle S подняли со дна

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Якорь танкера Eagle S, задержанного в Финляндии по подозрению в повреждении кабелей в Финском заливе, подняли со дна. Об этом со ссылкой на ВМС Швеции передает телекомпания Yle.

По версии центральной криминальной полиции, якорем был перерезан электрический кабель между Финляндией и Эстонией, а также повреждены четыре коммуникационных кабеля. В качестве подозреваемых выступают восемь членов экипажа Eagle S. Им вменяют совершение серьезных актов вандализма и нарушения в сфере телекоммуникаций, указывается в материале.

Сообщается, что якорь был поднят шведским судном HMS Belos. В настоящее время он находится в распоряжении финских властей и будет тщательно изучен.

По информации Yle, якорь был обнаружен на маршруте следования танкера вблизи места, где заканчивается след от его волочения по дну.

25 декабря энергетический кабель EstLink 2, пролегающий по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, был отключен в аварийном порядке. Полиция и пограничная служба Финляндии задержали нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в причастности к повреждению кабеля.