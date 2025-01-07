Киев планирует возвратить 20-25 млн находящихся за рубежом украинцев

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Власти Украины намерены возвратить украинцев из-за рубежа без принудительных мер. С соответствующим заявлением выступил глава министерства национального единства Алексей Чернышов.

"За рубежом, по нашим оценкам, 20-25 млн, на Украине 32 млн приблизительно. И мы начинаем процесс возвращения украинцев домой. При этом возвращение является исключительно добровольным, никаких принудительных мер не будет", - сказал он в эфире национального телемарафона.

Вместе с тем Чернышов не конкретизировал, какие именно меры предпринимаются в этой связи. Ранее западные СМИ информировали о том, что созданное в начале декабря 2024 года министерство нацединства призывает Европу к ограничению оказания помощи украинцам в странах ЕС и выступает за лишение военнообязанных консульских услуг.