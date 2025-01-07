NBC: двое приговоренных к смертной казни отказались от смягчения приговора Байденом

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Из 37 человек, которым действующий президент США Джо Байден в декабре прошлого года заменил смертную казнь по федеральным обвинениям на пожизненное заключение, 2 не стали подписывать бумаги по смягчению приговора. Об этом информировал телеканал NBC News.

Сообщается, что речь идет о Шэнноне Агофски и Лене Дэвисе, которые содержатся в тюрьме в Индиане. Оба осужденных подали в федеральный окружной суд штата ходатайства с требованием наложить запрет на смягчение им приговора, поскольку на их взгляд, замена им смертной казни на пожизненное заключение ослабит их позиции при апелляции своих дел. Оба намерены добиться при обжаловании признания их невиновными.

В конце декабря 2024 года пресс-служба Белого дома объявила, что Байден смягчил приговор для 37 из 40 человек, ожидающих исполнения смертного приговора, до пожизненного заключения без возможности освобождения. При этом американский лидер воздержался от смягчения приговора Джохару Царнаеву, осужденному за участие в организации теракта на Бостонском марафоне в 2013 году, а также Дилану Руфу, признанному виновным в убийстве девяти темнокожих прихожан церкви в городе Чарлстон в 2015 году, и Роберту Боуэрсу, осужденному за убийство 11 человек в синагоге Tree of Life города Питтсбург (Пенсильвания) в 2018 году.