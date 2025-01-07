Киров передал Рязани символ Новогодней столицы России

Киров передал Рязани символ проекта "Новогодняя столица России" - снежинку из кукарского кружева, сообщает агентство ТАСС.

Вручение Кирову, который отметил в прошлом году 650-летие, символа новогодней столицы России - изготовленной в Гусь-Хрустальном снежинки - состоялось 7 января прошлого года в Суздале Владимирской области. Мастер запечатлел на хрустальной снежинке узоры, созданные коньками посетителей городского катка.

В Кировской области, где с XVIII века развивается самобытный народный промысел - кукарское кружевоплетение - снежинку изготовила мастерица Любовь Анцыгина.

Проект "Новогодняя столица России" реализуется министерством культуры России с 2012 года. Киров стал 13-м городом, получившим статус Новогодней столицы.

Мероприятия Новогодней столицы России проходили в Кирове с 7 декабря по 7 января. На открытие проекта в город приезжали послы гостеприимства из всех регионов страны и Дед Мороз из Великого Устюга. На одной из старинных улиц Кирова состоялся фестиваль новогодних елей. Вместе с тем на Спасской работает новогодняя ярмарка, где можно купить пряники, кукол, варенье из грибов, украшения, елочные игрушки, глиняную посуду, одежду и изделия от 100 мастеров-ремесленников и производителей.

С 29 декабря на Спасской каждый день проходят праздничные мероприятия, конкурсы, викторины, эстафеты, концерты. Кроме того, порядка 5 тыс. кировчан приняли участие в праздничном шествии с картонными арт-объектами.