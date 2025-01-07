Трамп: понимание всегда состояло в том, что Украина не может присоединиться к НАТО

© Михаил Метцель/ ТАСС

Понимание всех сторон, в том числе России и Запада, всегда состояло в том, что Украина не может быть участницей Североатлантического альянса. Об этом заявил будущий президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго близ Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

У него поинтересовались, придерживается ли он позиции, что "Украина никогда не может вступить в НАТО". "Мой взгляд заключается в том, что таково было понимание всегда. В действительности я думаю, что у России и Украины была ранее достигнута сделка. А затем нынешний президент США Джо Байден нарушил ее. У них была сделка, которая устраивала Киев и всех остальных. Но Байден сказал: нет, вы должны быть в состоянии присоединиться к НАТО", - указал Трамп, вступающий в должность главы государства 20 января.

Он обратил внимание, что РФ последовательно выступает против членства Украины в НАТО, что об этом говорил не только президент России Владимир Путин. "Это было, по сути, высечено на камне", - подчеркнул политик.

Затем "Байден заявил, что, нет, Украина должна иметь возможность вступить в альянс", отметил Трамп. "В таком случае Россия имела бы кого-то прямо у себя на пороге. И я могу понять их чувства по этому поводу", - заключил он.