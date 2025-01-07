Мазутные пятна выявлены в Евпатории на западе Крыма

Елена Задворная/ТАСС

Загрязнение нефтепродуктами после ЧП с танкерами в Черном море достигло Евпатории. Соответствующее сообщение разместил глава городской администрации Александр Юрьев в своем Telegram-канале.

Место кораблекрушения и разлива мазута находится в районе юго-восточной оконечности Крымского полуострова. Ранее загрязнение нефтепродуктами выявлялось не далее Севастополя, расположенного на юго-западной оконечности полуострова. Евпатория находится на западном берегу Крыма, севернее Севастополя. В этом же направлении, против часовой стрелки, движется основное черноморское течение.

"На побережье Евпатории зафиксированы единичные участки, загрязненные мазутом. Коммунальные службы к этому были готовы, сразу же приступили к сбору загрязненного грунта и нейтрализации последствий выбросов. Лично осмотрел всю береговую линию, пляжи. Выбросы носят единичный характер", - указал Юрьев.

По его словам, ситуация с распространением загрязнения меняется в зависимости от силы ветра и волнения моря.

Вместе с тем глава Евпатории уточнил, что всех обнаруженных птиц, испачканных мазутом, муниципальные службы отмывают и отправляют в парк львов "Тайган" для реабилитации.