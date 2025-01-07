Алиев анонсировал очередной раунд переговоров по границе с Арменией

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В январе может состояться очередной раунд переговоров между Баку и Ереваном по делимитации и демаркации границы. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

"В этом месяце - во всяком случае, по нашей инициативе - должна пройти очередная встреча азербайджанской и армянской комиссий по делимитации с тем, чтобы продолжить решать этот вопрос", - указал он.