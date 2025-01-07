Трамп заявил о намерении провести переговоры с Путиным в ближайшие полгода

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Будущий президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным, и предположил, что это может произойти в первые шесть месяцев после его официального вступления в должность.

"Я рассчитываю провести переговоры задолго до истечения шести месяцев", - сказал он, выступая перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Политик отметил, что одной из тем переговоров будет конфликт на Украине. Он также вновь высказал мнение, что "эта война не должна была начаться". "Если бы я был президентом США, то эта война бы не разгорелась", - выразил уверенность Трамп.