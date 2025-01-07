Фидан не исключает проведения военной операции против курдских формирований в Сирии

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала CNN Türk заявил, что допускает возможность проведения военной операции против действующих в Сирии курдских вооруженных формирований, если они не выполнят выдвинутые условия.

"Мы предъявили четкие требования. Если вы не хотите варианта с военной операцией, то иностранные террористы должны покинуть Сирию, главари - покинуть страну, а оставшиеся члены организации должны сложить оружие и сотрудничать с новой администрацией Сирии. Дамаск находится с ними в диалоге", - сказал он.

По словам главы МИД, Анкара ждет, что новые власти арабской республики "предпримут шаги в данном направлении", но "это займет некоторое время".