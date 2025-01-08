На Кубани после разлива мазута удалось спасти свыше 5,5 тыс. птиц

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После разлива мазута в результате крушения танкеров в Краснодарском каре спасли более 5,5 тыс. птиц. Об этом информировали в оперштабе региона, передает ТАСС.

"В Анапе и Темрюкском районе спасли свыше 5,5 тысячи птиц, из них 155 - за минувшие сутки. В центры реабилитации Кубани и Ставропольского края передали 2 460 птиц", - сказано в сообщении.

Отмечается, что птиц доставляют в пункты, где им круглосуточно оказывают полный цикл помощи: от мойки до стационарного лечения и отправки на реабилитацию.