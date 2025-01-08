АP: администрация Байдена анонсирует заключительный пакет помощи Украине 9 января

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Администрация президента США Джо Байдена анонсирует 9 января масштабный последний пакет военной помощи Украине. Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает агентство Associated Press.

Предположительно, соответствующее заявление будет сделано в ходе визита министра обороны США Ллойда Остина в ФРГ, где он встретится с представителями порядка 50 стран - партнеров, поддерживающих Украину.

Сумма не называется, однако, по данным источников, пакет будет значительным, но не включит все оставшиеся порядка $4 млрд, выделенных Конгрессом на помощь Киеву. Часть средств - свыше $2 млрд - останется в распоряжении администрации Дональда Трампа на случай, если она решит продолжить оказывать военную поддержку украинским властям.