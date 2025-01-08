JPost: Израиль должен подготовиться к войне с Турцией

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Израилю следует подготовится к потенциальным военным действиям с Турцией. Об этом пишет газета The Jerusalem Post, ссылаясь на отчет Комитета Нагеля.

Комитет Нагеля - это комиссия, образованная в 2024 году правительством еврейского государства для анализа оборонного бюджета и разработки стратегий безопасности.

Подчеркивается, что стремление Турции восстановить влияние Османской империи повлечет за собой конфронтацию с Израилем, что затем может перерасти в военный конфликт.

"Угроза со стороны Сирии может перерасти в нечто более опасное, чем иранская угроза", - следует из доклада, согласно которому, сирийские силы, поддерживаемые Анкарой, могут дестабилизировать ситуацию в регионе.