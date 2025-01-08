Чернышенко: турпоток по России в 2024 году станет рекордным

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В России туристический поток в январе - ноябре 2024 года вырос почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 79,2 млн поездок, по итогам прошлого года количество турпоездок составит порядка 92 млн и установит рекорд за всю историю статистических наблюдений. Об этом информировали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"По данным Росстата, в 2024 году россияне и иностранные гости совершили 79,2 млн туристических поездок с января по ноябрь", - следует из сообщения.

Чернышенко отметил, что этот показатель почти на 11% выше, чем годом ранее. "Согласно прогнозу, по итогам прошлого года количество турпоездок составит около 92 млн и станет рекордным за всю историю статистических наблюдений этого показателя", - указал он.

Вице-премьер также обратил внимание, что "такой рост приближает к выполнению поставленной президентом России Владимиром Путиным цели: к 2030 году достичь 5% доли туризма в ВВП страны и 140 млн туристических поездок".

Вместе с тем он уточнил, что увеличивается поток путешественников в РФ из-за рубежа, особенно заметная динамика на Дальнем Востоке.