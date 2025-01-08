Российские ВС взяли в плен 18 военных ВСУ западнее Курахова

Алексей Коновалов/ТАСС

В плен взяты 18 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) западнее населенного пункта Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Часов Яр, Васюковка и Янтарное ДНР. Отражены три контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, взяты в плен 18 военнослужащих 46-й аэромобильной бригады ВСУ западнее населенного пункта Курахово ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, согласно данным МО РФ, уничтожены танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь пикапов, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.