Трамп опубликовал карту Соединенных Штатов с присоединенной Канадой

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Будущий президент США Дональд Трамп продемонстрировал, как будут выглядеть Соединенные Штаты в случае присоединения к ним Канады.

Во вторник он разместил на своей странице в соцсети Truth Соц. сети карту. Канада и США на ней закрашены одним цветом, образуя одно государство под названием Соединенные Штаты.

Ранее Трамп акцентировал внимание, что многие жители Канады якобы выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США. По его мнению, такое объединение не только принесет Канаде экономическую стабильность, но и защитит ее от внешних угроз, исходящих от "российских и китайских кораблей".

Как заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в этой связи, "нет ни малейшего шанса" на то, что страна станет частью США. Он отметил, что оба народа получают выгоду от партнерства их государств в сфере торговли и безопасности.