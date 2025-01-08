Балицкий сообщил об атаке ВСУ на порт Бердянска

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку устроить экологическую катастрофу в Азовском море, атаковав управляемой ракетой пустую емкость от нефтепродуктов в Бердянском порту. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

"Противником совершена атака управляемой ракетой по порту Бердянска. Пострадавших нет. Возникшие очаги возгорания потушены. Ракетная атака не отразилась на работоспособности порта. Удар был прицельный в одну из пустых емкостей хранения нефтепродуктов. Бессмысленная и циничная атака противника, который ставил своей целью спровоцировать экологическую катастрофу в Азовском море", - указал руководитель региона.