Аксенов заявил о возможном ухудшении ситуации с выбросами мазута в Крыму

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Положение дел с выбросами мазута в Крыму, согласно прогнозам, может усугубиться, высок риск роста масштабов загрязнений до того уровня, который будет сопоставим с тем, что отмечается на побережье Краснодарского края. Соответствующее сообщение разместил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"К настоящему времени выброс значительных объемов мазута в Крыму не фиксировался: выявлено и нейтрализовано 44 подобных факта. В период с 21 декабря до 8 января вывезено 265 тонн загрязненного грунта, очищено 84 км побережья. Однако, по прогнозам, есть высокий риск того, что ситуация может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с обстановкой в Краснодарском крае", - указал Аксенов.

По его словам, работа всех служб и ведомств должна быть максимально активизирована, а при необходимости увеличена группировка сил и средств. В числе приоритетных задач - обеспечить достаточное количество групп для патрулирования 100% территории побережья.

В Крыму выбросы мазута выявляют с 21 декабря, а 3 января нефтепродукты впервые зафиксировали на территории Севастополя.