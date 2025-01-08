Потери ВСУ в Курской области составили более 50 тыс. военных

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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала боевых действий в Курской области составили более 50 тыс. военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 50 120 военнослужащих, 294 танка, 217 боевых машин пехоты, 160 бронетранспортеров, 1 515 боевых бронемашин, 1 430 автомобилей, 347 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 8 транспортно-заряжающих машин", - указали в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, противник потерял 89 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, а также 7 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину, добавили в МО РФ.

Подчеркивается, что операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается.