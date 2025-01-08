МИД Польши заявил о закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге

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Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге завершило работу. Соответствующее сообщение распространил МИД республики.

Согласно заявлению на сайте ведомства, в среду, 8 января, при участии польского посла в России Кшиштофа Краевского состоялась церемония закрытия консульского учреждения Польши в Санкт-Петербурге.

Как отмечает агентство ТАСС, в Санкт-Петербурге на здании представительства с флагштоков сняли флаги Польши и ЕС. Кроме того, с фасада здания на 5-й Советской улице демонтировали табличку генконсульства.

В начале декабря прошлого года МИД РФ нотой уведомил Варшаву о том, что польское генконсульство в Петербурге должно прекратить работу до 10 января 2025 года. Это послужило в качестве ответа на закрытие Польшей российского генконсульства в Познани, о чем 22 октября информировал глава МИД республики Радослав Сикорский.