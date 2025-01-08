Биограф Маска не исключает, что владелец X сходит с ума

© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС

Публицист Сет Абрамсон, которого портал The Daily Beast называет биографом Илона Маска с юридическим образованием Гарвардского университета, полагает, что психическое состояние американского миллиардера за последние годы могло пошатнуться.

"Я обоснованно считаю, что Илон Маск может сходить с ума. Наблюдаю за его поведением в Сети последние два года, и, учитывая все его умственные расстройства, употребление тяжелых видов наркотиков и разрушительный стресс, есть основания утверждать, что ему серьезно нездоровится", - указал Абрамсон в X.

Он считает, что пребывание Маска - одного из ближайших соратников будущего президента США Дональда Трампа - во властных кругах опасно для общественности, и американские власти должны разорвать все контракты с компаниями бизнесмена, заблокировать в судебном порядке работу DOGE (министерство по повышению эффективности работы правительства), которым, как ожидается, Маск будет управлять вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами, и инициировать федеральные расследования в отношении одного из богатейших людей планеты.

Ранее газета The Washington Post писала о том, что Маска называют "теневым президентом" США после его вмешательства в процесс принятия проекта закона о финансировании федерального правительства. Как отмечала телекомпания NBC, в окружении Трампа уже начинают уставать от влияния Маска и его постоянного присутствия рядом с политиком.