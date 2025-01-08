Al Jazeera: в результате израильских ударов по сектору Газа за сутки погибли 50 палестинцев

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Не менее 50 палестинцев погибли за минувшие сутки из-за ударов израильской армии по сектору Газа. Соответствующие данные приводит катарский телеканал Al Jazeera.

По его информации, с начала среды жертвами бомбардировок и артиллерийских обстрелов стали по меньшей мере 11 человек. Кроме того, есть пострадавшие, но их число не называется.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль в ответ инициировал операцию в анклаве с целью ликвидации военных и политических структур ХАМАС и освобождения похищенных.